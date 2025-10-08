WWE | arriva il rinnovo last minute per Santos Escobar
Come detto recentemente, Santos Escobar è stato aggiunto alla sezione alumni sul sito WWE.com e come ben sappiamo il suo contratto è scaduto a mezzanotte del 6 Ottobre. Sembrava oramai certo il suo approdo in AEW, fino a quando, oggi pomeriggio PW Insider ha rivelato che la superstar WWE ha firmato un contratto di rinnovo con la compagnia. L’ accordo con la federazione di Stamford è arrivato a seguito di alcune preoccupazioni creative, con un’offerta significativamente più alta rispetto a qualunque precedente. Smentite tutte le voci riguardanti la AEW. Sembrava tutto fatto per il suo arrivo e come detto in precedenza, ci si aspettava che Escobar lasciasse presto la WWE era solo questione di tempo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
