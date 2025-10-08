WWE | Al PC in arrivo un ospite dalla NJPW

Da qualche tempo ormai in WWE non è raro vedere ospiti speciali con un ruolo di allenatore al Performance Center. Nei mesi scorsi diverse star sono state invitate a guidare la formazione dei wrestler di domani: è stato il caso di Jazz o di Doug Basham, tra gli altri. Ma tendenzialmente si è sempre trattato di freelance o di atleti ormai ritirati dall’attività sul ring. Almeno finora. Ritorno sotto altre vesti. Come riportato da Mike Johnson di PW Insider, infatti, in questi giorni a NXT circola la voce secondo cui questo mese ci sarà un altro ospite come allenatore al Performance Center. Ma non si tratta di atleta senza contratto: la WWE avrebbe in programma di ospitare TJP, l’attuale campione di coppia della divisione Strong Openweight della NJPW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

