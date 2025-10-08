Wuhan Paolini batte Yuan in rimonta Prosegue la rincorsa alle Wta Finals

Jasmine vince una partita dura contro la padrona di casa e supera momentaneamente Rybakina all'ottavo posto nella Race. Agli ottavi affronterà Tauson. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wuhan, Paolini batte Yuan in rimonta. Prosegue la rincorsa alle Wta Finals

Paolini, che rimonta a Wuhan: batte Yuan e raggiunge gli ottavi - La tennista azzurra, numero 8 del mondo e 7 del seeding, ha superato oggi, mercoledì 8 ottobre, in rimonta la c ... Da cn24tv.it

Wta Wuhan 2025, Paolini vince in rimonta al debutto: Yuan sconfitta in tre set - Jasmine Paolini al Wta Wuhan 2025 prosegue nella sua caccia al pass per le Finals di Riyadh (tre i posti ancora disponibili). Riporta lapresse.it