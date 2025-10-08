Wuhan Paolini batte Yuan in rimonta Prosegue la rincorsa alle Wta Finals

Jasmine vince una partita dura contro la padrona di casa e supera momentaneamente Rybakina all'ottavo posto nella Race. Agli ottavi affronterà Tauson. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

