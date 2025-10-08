Wuhan Open 2025 Paolini vola agli ottavi | quando gioca contro chi e dove vederla

Inizia bene, seppur con qualche brivido, l’avventura di Jasmine Paolini al Wuhan Open 2025, ultimo Wta 1000 della stagione di tennis femminile. La 29enne azzurra, testa di serie numero sette, ha battuto in rimonta la padrona di casa Yuan Ye, 109esima del ranking, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 dopo più di due ore di gioco. Una vittoria cruciale per mantenere vivo il sogno di giocare le Finals di Riyad per il secondo anno consecutivo dopo che nel 2024 era uscita nella fase a gironi. Al secondo turno di Wuhan, Paolini è attesa dal difficile match contro Clara Tauson, decima del seeding che nel 2025 ha raggiunto la prima finale in un 1000 in carriera. 🔗 Leggi su Lettera43.it

