WTA Wuhan 2025 risultati 8 ottobre | Sabalenka e Pegula agli ottavi in tre set eliminata Naomi Osaka

Si completa il secondo turno del tabellone di singolare femminile del WTA 1000 di Wuhan: in Cina oggi vanno in scena i restanti 14 match dei sedicesimi di finale, con la vittoria, in casa Italia, dell’unica azzurra ancora in tabellone, Jasmine Paolini, numero 7 del seeding, che supera in rimonta la wild card cinese Yuan Yue con lo score di 3-6 6-4 6-3. Vincono in rimonta anche la bielorussa Aryna Sabalenka, che piega la slovacca Rebecca Šramková per 4-6 6-3 6-1, e la russa Liudmila Samsonova, che regola la statunitense Sofia Kenin per 3-6 6-3 6-1. La ceca Linda Nosková elimina la numero 11 del seeding, la nipponica Naomi Osaka, per 7-6 (2) 6-3 e domani sfiderà la kazaka Elena Rybakina, che liquida la romena Jaqueline Cristian per 6-4 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it
