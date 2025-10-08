Wta Wuhan 2025 Paolini-Yuan | orario precedenti dove vederla
Jasmine Paolini affronta oggi, mercoledì 8 ottobre, la sfida contro la cinese Yue Yuan nel secondo turno del WTA 1000 di Wuhan in Cina, sul cemento. La tennista toscana, settima testa di serie del torneo, scende in campo con l’obiettivo di conquistare punti preziosi per la qualificazione alle WTA Finals di Riyadh, in programma dal 1° all’8 novembre. Orario e programma. La partita tra Jasmine Paolini e Yue Yuan è programmata non prima delle ore 13:00 italiane (19:00 locali) sul Centre Court dell’Optics Valley International Tennis Center di Wuhan. Il match rappresenta l’esordio dell’azzurra nel torneo cinese, dopo aver usufruito di un bye al primo turno grazie al suo status di settima testa di serie. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: wuhan - paolini
Tabellone WTA Wuhan 2025: si riaccende la lotta Finals Paolini-Rybakina. Per l’azzurra lato Swiatek
Errani/Paolini tornano subito in campo a Wuhan: punti da difendere e avversarie iscritte
Quando gioca Jasmine Paolini a Wuhan? Le due ipotesi, avversaria d’esordio, tabellone, tv
Per 2 set a 1 la cinese Zhang ha battuto l'atleta azzurra. Dopo un primo set difficile recupera ma non riesce nell'impresa Tennis - Paolini si ferma ai quarti nel 1000 di Wuhan. Si ferma ai quarti la cavalcata di Jasmine Paolini nel WTA 100 di Wuhan, esce sconfit - facebook.com Vai su Facebook
La volata per le WTA Finals tra Paolini e Rybakina: punti di distacco, tabellone a Wuhan e tornei rimanenti - - X Vai su X
Wta Wuhan 2025, Paolini-Yuan: orario, precedenti, dove vederla - Jasmine Paolini affronta oggi, mercoledì 8 ottobre, la sfida contro la cinese Yue Yuan nel secondo turno del WTA 1000 di Wuhan in Cina, sul cemento. Scrive lapresse.it
LIVE Paolini-Yuan, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: inizia la volata per le Finals! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI- Riporta oasport.it