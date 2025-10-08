Wta Wuhan 2025 Paolini-Yuan | orario precedenti dove vederla

Jasmine Paolini affronta oggi, mercoledì 8 ottobre, la sfida contro la cinese Yue Yuan nel secondo turno del WTA 1000 di Wuhan in Cina, sul cemento. La tennista toscana, settima testa di serie del torneo, scende in campo con l’obiettivo di conquistare punti preziosi per la qualificazione alle WTA Finals di Riyadh, in programma dal 1° all’8 novembre. Orario e programma. La partita tra Jasmine Paolini e Yue Yuan è programmata non prima delle ore 13:00 italiane (19:00 locali) sul Centre Court dell’Optics Valley International Tennis Center di Wuhan. Il match rappresenta l’esordio dell’azzurra nel torneo cinese, dopo aver usufruito di un bye al primo turno grazie al suo status di settima testa di serie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

