Wta Wuhan 2025 Paolini vince in rimonta al debutto | Yuan sconfitta in tre set

Jasmine Paolini al Wta Wuhan 2025 prosegue nella sua caccia al pass per le Finals di Riyadh (tre i posti ancora disponibili). L’azzurra, al debutto nel ‘Dongfeng-Voyah Wuhan Open’, ultimo Wta 1000 della stagione (dotato di un montepremi di 3.654.963 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina, ha superato in rimonta la cinese Yue Yuan, n.109 Wta, in tabellone con una wild card (che all’esordio ha superato Lucia Bronzetti, n.74 Wta). La 29enne toscana reduce dai quarti a Pechino (stoppata da Anisimova, poi vincitrice del titolo), entrata in gara direttamente al secondo turno si è imposta con il punteggio di 3-6 6-4 6-3 in due ore e 12?. 🔗 Leggi su Lapresse.it

