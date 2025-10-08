World of Warcraft | Legion Remix è ora disponibile con tante novità
Eternus e lo Stormo dei Draghi dell’Infinito si sono appostati fuori dalla città fluttuante di Dalaran mentre scoprono gli eventi dell’espansione World of Warcraft: Legion. Blizzard ha ricordato a tutti i giocatori che Legion Remix è disponibile ora. Legion Remix è un evento stagionale a tempo limitato in cui potrete creare un personaggio Corridore nel Tempo con una delle 12 classi di Legion per rigiocare l’intera espansione a un ritmo accelerato dal livello 10 all’80 e con importanti novità di gioco. Artefatti remixati Artefatti rinnovati fungono da canalizzatori per il potere dei personaggi di Legion Remix. 🔗 Leggi su Game-experience.it
