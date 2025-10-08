Apple TV+ ha annunciato la data d’uscita sulla piattaforma del capitolo finale di WondLa, l’acclamata serie animata. La terza ed ultima parte di WondLa, la serie basata sui libri bestseller del New York Times “ The Search for WondLa ” di Tony DiTerlizzi, approderà su Apple TV+ a partire dal 26 novembre 2025. Per l’occasione, Apple ha svelato le primissime immagini dagli ultimi episodi. Apple TV+ e Skydance Animation hanno precedentemente collaborato al film d’animazione Apple Original “Luck”. La pluripremiata offerta di serie e film originali per bambini e famiglie su Apple TV+ comprende anche lo speciale ibrido animato in live-action “Il coniglietto di velluto”, vincitore di un Emmy, il cortometraggio animato vincitore di un Oscar® e di un BAFTA “Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo” e il film d’animazione vincitore di un BAFTA e nominato all’Oscar® “Wolfwalkers – il popolo dei lupi”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - WondLa | Le prime immagini del capitolo finale