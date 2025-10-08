WondLa | le immagini della terza e ultima stagione

Apple TV+ ha annunciato che l’emozionante terzo capitolo finale dell’amata trilogia animata “ WondLa ”, farà il suo debutto il 26 novembre. Prodotta da Skydance Animation e basata sulla serie di libri bestseller del New York Times “The Search for WondLa” di Tony DiTerlizzi, la serie è diretta e prodotta da Bobs Gannaway. Questo terzo e ultimo capitolo rivoluzionario vanta un cast di doppiatori stellare, tra cui Jeanine Mason (“Roswell, New Mexico”) nel ruolo di Eva, il vincitore dell’Emmy Brad Garrett (“Tutti amano Raymond”) nel ruolo di Otto, Gary Anthony Williams (“Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra”) nel ruolo di Rovender, Alan Tudyk (“Resident Alien ”) nel ruolo di Cadmus Pryde, John Ratzenberger (“Toy Story”) nel ruolo di Caruncle, John Harlan Kim (“The Librarians”) nel ruolo di Hailey, Ana Villafañe (“Castro’s Daughter”) nel ruolo di Eva 8, Peter Gallagher (“The O. 🔗 Leggi su Cinefilos.it