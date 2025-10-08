Wonder Man | Yahya Abdul-Mateen II condivide il nuovo logo
La prossima serie Marvel Spotlight, Wonder Man, arriverà su Disney+ questo dicembre e, nonostante siano state mostrate alcune immagini promozionali e brevi frammenti di filmato, Disney+ non ha ancora pubblicato un trailer completo. Si vociferava che il primo teaser sarebbe uscito questo sabato durante il New York Comic-Con, e il seguente post su Instagram della star Yahya Abdul-Mateen II potrebbe averlo confermato. Sebbene l’attore di Watchmen e Aquaman non menzioni effettivamente il NYCC nel suo post, condivide la foto di un berretto con un nuovo logo in stile animato per la serie. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
