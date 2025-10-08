Wonder Man ma quando arriva il trailer della nuova serie Marvel? Ora abbiamo un indizio

Movieplayer.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo il calendario delle uscite Marvel, la nuova serie con protagonista Yahya Abdul-Mateen II dovrebbe arrivare a dicembre, ma ancora nessuna traccia di un trailer La prossima serie Spotlight della Marvel, Wonder Man, arriverà su Disney+ questo dicembre e, sebbene abbiamo già visto alcune immagini promozionali e alcuni brevi frammenti di filmati, Disney+ non ha ancora pubblicato un trailer ufficiale completo. L'ipotesi più concreta è che il primo teaser debutterà sabato prossimo durante il New York Comic-Con, e il seguente post su Instagram di Yahya Abdul-Mateen II potrebbe averlo confermato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

