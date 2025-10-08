Women’s Champions League | clamoroso Barcellona Bayern distrutto 7-1
. Le blaugrana aprono la campagna europea con un’incredibile goleada L’inizio della campagna europea del Barcellona Femminile è stato più di una semplice vittoria: è stata una dichiarazione di guerra al resto d’Europa. Con una prestazione di superiorità schiacciante, le blaugrana hanno demolito il Bayern Monaco con un perentorio 7-1, inviando un messaggio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: women - champions
I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030
Juventus Women, Canzi ai nastri di partenza della nuova stagione: «Entusiasmo altissimo, l’obiettivo è arrivare in fondo ad ogni competizione. In Champions League…»
I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030
Le parole di Canzi dopo la sfida di Women’s Champions League tra la Juventus e il Benfica - facebook.com Vai su Facebook
La Juventus Women batte il Benfica in Champions League #uwcl #womenchampionsleague #uefa #juventuswomenbenfica #JuventusWomen #theonetv7 Seguteci su @theonetv7 - X Vai su X
Il Napoli (in dieci) resiste 56': Haaland e Doku regalano i tre punti al City di Guardiola - Dopo il clamoroso pareggio della Juventus contro il Borussia Dortmund e il doppio confronto di mercoledì Ajax- Segnala calciomercato.it
Champions League, Manchester City-Napoli 2-0: Haaland, Doku e... Di Lorenzo rovinano la serata degli azzurri - Ritorno amaro in Champions League per il Napoli che nella prima giornata di Champions League è stato sconfitto 2- sportmediaset.mediaset.it scrive