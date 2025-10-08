Women Lilt Run torna a Novara la camminata in rosa contro il tumore al seno

Novaratoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 ottobre torna a Novara l'appuntamento con la Women Lilt Run, la camminata in rosa organizzata in occasione dell'Ottobre Rosa di Lilt, il mese dedicato alla sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione contro il tumore al seno.Sarà una camminata-corsa benefica di circa 6. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

women - lilt

