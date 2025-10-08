Wolfgang Porsche fa scavare un tunnel privato tra il centro di Salisburgo e il garage della sua villa I cittadini | Basta favori ai super-ricchi

È possibile chiedere e ottenere il permesso per scavare un tunnel sotterraneo che colleghi il centro di una città al proprio garage? La risposta è sì, se sei l’82enne Wolfgang Porsche, primo azionista e presidente del Consiglio di sorveglianza del gruppo automobilistico di cui è proprietaria la sua famiglia. E sono già partiti i lavori scavo. Come riporta il Guardian, il magnate ha ottenuto il mese scorso dalle autorità locali di Salisburgo, città austriaca dove si trova la villa di Porsche, l’ autorizzazione per realizzare un traforo che connetta il garage dell’abitazione a un parcheggio comunale del centro cittadino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it