Wolfgang Porsche fa scavare un tunnel privato sotto Salisburgo | la città insorge
Wolfgang Porsche, decano della celebre dinastia automobilistica che controlla marchi come Volkswagen e Porsche, ha deciso di risolvere un problema di mobilità personale con una soluzione decisamente insolita. A 82 anni, infatti, per evitare le difficoltà di guidare d’inverno lungo la ripida e stretta stradina che collega la sua villa sulla collina Kapuzinerberg al centro di Salisburgo, il magnate ha ottenuto il permesso di far scavare un tunnel privato che collega direttamente il garage della sua residenza con il cuore della città. Una scelta che ha però scatenato un’ondata di polemiche tra gli abitanti, che denunciano un privilegio riservato ai super-ricchi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
