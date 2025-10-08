Witkoff e Kushner in Egitto per colloqui su Gaza Media | Possibile fine prima fase piano pace entro venerdì
(Adnkronos) – L'inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e il genero e consigliere per il Medio Oriente, Jared Kushner, sono arrivati a Sharm el Sheikh, in Egitto, per partecipare ai colloqui indiretti tra Israele e Hamas volti a raggiungere un accordo di cessate il fuoco a Gaza. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Colloqui Hamas-Israele, arrivati anche Witkoff e Kushner, miliziani: “Ok a consegna armi, ma Idf via da Striscia e no a Blair governatore”
Mo: Witkoff e Kushner arrivati in Egitto per colloqui su piano Trump per Gaza
Gaza, Witkoff e Kushner arrivati in Egitto: «Non torneranno finché non ci sarà un accordo». Trump: «Reale possibilità di farcela»
Una fonte a conoscenza dei dettagli delle trattative in corso a Sharm ha dichiarato a Channel 12, l'emittente più importante in #Israele, che le autorità "si stanno preparando al rilascio degli ostaggi all'inizio della prossima settimana. Witkoff e Kushner non si f - X Vai su X
Una fonte a conoscenza dei dettagli delle trattative in corso a Sharm ha dichiarato a Channel 12, l'emittente più importante in Israele, che le autorità "si stanno preparando al rilascio degli ostaggi all'inizio della prossima settimana. Witkoff e Kushner non si ferm - facebook.com Vai su Facebook
Witkoff e Kushner arrivati in Egitto per i colloqui, Hamas apre al disarmo. Si punta all'accordo nel weekend - Israele si prepara al rilascio dei rapiti a inizio settimana (ANSA) ... Lo riporta ansa.it
Witkoff e Kushner in Egitto. Media, 'Hamas vuole inserire nello scambio i corpi dei Sinwar' - Media, 'blitz Israele in campo Hebron, arresti e manette' (ANSA) ... ansa.it scrive