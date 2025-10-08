Winx | a Lucca Comics arriva il nuovo gioco da tavolo del ventennale

Nel ventesimo anniversario delle Winx, prende vita un nuovo gioco da tavolo: Winx vs Trix – Sfida per la Fiamma del Drago, firmato da Giochi Uniti in collaborazione con Rainbow – Winx Club. L’uscita è fissata per il 29 ottobre 2025, con day one a Lucca Comics & Games. Un anniversario che diventa gioco Le . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

winx lucca comics arrivaVent'anni di Winx, l'azienda napoletana Giochi Uniti produce il nuovo gioco da tavolo - Nel ventesimo anniversario delle Winx c’è anche Giochi Uniti, realtà partenopea tra le più solide del gioco da tavolo italiano, dietro al nuovo titolo ispirato al celebre universo creato da Rainbow. Si legge su msn.com

