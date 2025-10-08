Durante la notte, i fratelli Pedro e Jimmy odono dei colpi d’arma da fuoco provenire dalla zona boschiva che circonda la loro fattoria. Al sorgere del sole scoprono i resti dilaniati di un individuo mai visto prima e gli indizi li conducono alla casa di una donna che ormai da lungo tempo assiste il figlio posseduto, il cui corpo è prossimo alla decomposizione ma ancora, incredibilmente e orribilmente, vivo. Colui che è stato ucciso era un “pulitore”, mandato lì per eliminare con tutti i riti del caso quella minaccia demoniaca. Il rude proprietario terriero Ruiz decide di prendere la situazione in mano, ignorando però tutti i protocolli del caso per impedire la diffusione del male, e con la collaborazione dei fratelli carica il “marcio” su un furgoncino con l’intento di abbandonarlo a centinaia di chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - When Evil Lurks: dall’Argentina un horror secco e brutale – Recensione