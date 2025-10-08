WhatsApp sta per nascondere le vostre chat con l’intelligenza artificiale | come funziona la nuova modalità

WhatsApp si prepara a introdurre una funzionalità che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui gli utenti interagiscono con Meta AI, il chatbot integrato nell'applicazione. Si tratta della modalità incognito, una feature pensata per garantire conversazioni completamente private, senza cronologia, personalizzazione o memorizzazione dei dati. Un passo significativo verso la tutela della privacy digitale, soprattutto in un'epoca in cui le preoccupazioni sulla gestione dei dati personali sono sempre più al centro del dibattito pubblico. Attualmente la feature non è ancora disponibile nemmeno per i beta tester, ma gli indizi lasciano intendere che il rilascio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime settimane o mesi.

