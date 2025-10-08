WhatsApp lavora a ‘Incognito’ per Meta AI | chat senza memoria

WhatsApp si prepara a introdurre una modalità di conversazione privata per le chat con Meta AI, pensata per chi desidera interazioni senza memoria né tracciamento. L’idea è semplice: una sessione temporanea, attivabile a scelta, che non lascia segni nella cronologia e non alimenta la personalizzazione. Le prime tracce sono emerse nelle versioni beta più recenti. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - WhatsApp lavora a ‘Incognito’ per Meta AI: chat senza memoria

