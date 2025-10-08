di Nicolò Corradino del secondo match di questa competizione. Secondo match di Premier League International Cup per la Juventus che sfida il West Bromwich Albion dopo aver battuto il Leicester. La rosa è composta da alcuni giocatori della Juve Primavera e altri ragazzi della Juventus Next Gen. I bianconeri saranno allenati dal collaboratore tecnico di Padoin, mister Spanò. segue live il match. West Bromwich Albion Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 20:00 Migliore in campo Juve: a fine partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - West Bromwich Albion Juve Premier League International Cup LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato