di Nicolò Corradino West Bromwich Albion Juve Premier League International Cup LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato del secondo match di questa competizione. Secondo match di Premier League International Cup per la Juventus che sfida il West Bromwich Albion dopo aver battuto il Leicester. La rosa è composta da alcuni giocatori della Juve Primavera e altri ragazzi della Juventus Next Gen. I bianconeri saranno allenati dal collaboratore tecnico di Padoin, mister Spanò. segue live il match. West Bromwich Albion Juve 0-0: sintesi e moviola. 1? INIZIA IL MATCH – Primo pallone giocato dai padroni di casa Migliore in campo Juve: a fine partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - West Bromwich Albion Juve Premier League International Cup 0-0 LIVE: inizia il match! – VIDEO