Weird – La storia di Al Yankovic | un bio-pic fuori dall’ordinario – Recensione

Chi è cresciuto negli anni Ottanta, con MTV che trasmetteva musica a tutto volume, ricorderà molto probabilmente il personaggio di “Weird Al” Yankovic, una presenza bizzarra che trasformava i successi del momento in parodie demenziali, suonando la sua inseparabile fisarmonica e indossando improbabili camicie hawaiane. Nel 2022 la sua vita è diventata un film dal titolo Weird – La storia di Al Yankovic, scritto dal regista Eric Appel insieme al diretto interessato, e naturalmente ci troviamo davanti a qualcosa che non è un vero biopic, bensì un’opera che fa al genere biografico ciò che Weird Al ha sempre fatto alle canzoni: lo imita, lo prende in giro, lo capovolge. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Weird – La storia di Al Yankovic: un bio-pic fuori dall’ordinario – Recensione

In questa notizia si parla di: weird - storia

Oasi (romanzo) di Alessia Poliandri, ed. Streetlib. Oasi graphic novel, volumi 1 e 2 (completa) di Alessia Poliandri con i disegni di Riccardo Audisio. Ed. WEIRD BOOK Una storia sulla prevenzione del suicidio e la necessità di ascolto. Oasi trasporta il lettore in - facebook.com Vai su Facebook

Daniel Radcliffe è Weird Al Yankovic nel nuovo trailer del biopic - Da quando ha smesso i panni del maghetto più famoso della storia, Daniel Radcliffe ha inanellato una serie di ruoli distantissimi da quello che gli aveva dato un precoce successo. Da tg24.sky.it

Weird: The Al Yankovic Story - Weird: The Al Yankovic Story, film diretto da Eric Appel, è incentrato sulla figura di "Weird Al" Yankovic (Daniel Radcliffe), vero nome Alfred Matthew Yankovic, un parodista divenuto famoso ... Riporta comingsoon.it