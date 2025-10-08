Weekend travagliato per Marchetti alla 24esima edizione dell' Easykart international grand finals | alla fine una top five
Bella prestazione per il forlivese Samuele Marchetti sulla pista di Lonato per la 24esima edizione dell'Easykart international grand finals, il ‘mondiale Easykart’ che ha visto la partecipazione di piloti provenienti da tutto il globo. Una tre giorni di prove, qualifiche e gare con tanto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: weekend - travagliato
