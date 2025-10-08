Waze lancia Conversational Reporting la funzione AI per segnalare incidenti tramite la voce

L’intelligenza artificiale arriva anche in Waze, la celebre app di navigazione di proprietà di Google. Dopo un anno di test con un gruppo limitato di beta tester, ora Waze ha avviato il rilascio globale (per ora solo in lingua inglese sia sui dispositivi Android sia su quelli iOS) della funzione “Conversational Reporting”. È quella funzionalità . L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Waze lancia Conversational Reporting, la funzione AI per segnalare incidenti tramite la voce

In questa notizia si parla di: waze - lancia

