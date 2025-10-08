Washington chiede a Bruxelles di esentare le aziende statunitensi dalle sue normative ambientali
Gli Stati Uniti, pochi mesi dopo aver siglato il patto sui dazi per evitare una guerra commerciale transatlantica, ora chiedono unilateralmente all’Unione europea di attenuare alcune parti della sua legislazione green. Ne dà notizia il Financial Times, secondo cui Washington vuole che Bruxelles elimini l’obbligo per le aziende non Ue di fornire “piani di transizione climatica”. Gli Usa hanno inoltre chiesto all’Ue di modificare la legislazione ambientale sulle catene di approvvigionamento per escludere le aziende statunitensi e quelle di altri “Paesi con un elevato livello di due diligence aziendale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
