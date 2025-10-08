Voucher patenti | Santangelo pubblicato l' elenco dei beneficiari
L'Aquila - Arrivano gli esiti provvisori relativi al secondo sportello di domande presentate per l’avviso voucher patenti di guida, la misura prevista dall’FSE Plus che eroga contributi ai lavoratori, disoccupati e professionisti che intendono conseguire le patenti per attività professionale. In queste seconda tornata, che ha visto l’esame delle istanze presentate dal primo aprile al 30 giugno 2025, risultano essere 97 gli ammessi a beneficio, 42 i non ammessi per un totale 139 istanze presentate. Si tratta di elenchi provvisori in attesa di ulteriori controlli da parte degli uffici regionali che stimano la pubblicazione degli elenchi definitivi agli inizi di dicembre. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
