Voti bassi non mi rappresentano studentessa bocciata fa ricorso al Tar | i giudici danno ragione ai docenti

Una ragazza di Treviso ha presentato ricorso al Tar contro la sua bocciatura. Secondo la studentessa, i voti insufficienti ricevuti nelle prove di recupero di italiano e inglese non sarebbero stati adatti alla sua vera preparazione. Inoltre, la scuola non avrebbe tenuto conto della sua situazione scolastica globale. Ma secondo i giudici, queste argomentazioni non reggevano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

