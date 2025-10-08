(Agenzia Vista) Strasburgo, 08 ottobre 2025 “Nelle ultime due settimane, i caccia MiG hanno violato lo spazio aereo dell'Estonia e i droni hanno sorvolato siti critici in Belgio, Polonia, Romania, Danimarca e Germania. I voli sono stati bloccati, i jet sono stati richiamati e sono state dispiegate contromisure per garantire la sicurezza dei nostri cittadini. Siamo al fianco di ogni Stato membro preso di mira. Insieme, preserveremo la pace ovunque sia minacciata. Non ci siano dubbi. Questo fa parte di un preoccupante schema di crescenti minacce", ha dichiarato Ursula von der Leyen in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo sulle violazioni dello spazio aereo europeo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Von der Leyen: Violazioni spazio aereo Ue atti pericolosi, questa è guerra ibrida