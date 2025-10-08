Von der Leyen | Violazioni spazio aereo Ue atti pericolosi questa è guerra ibrida
(Agenzia Vista) Strasburgo, 08 ottobre 2025 “Nelle ultime due settimane, i caccia MiG hanno violato lo spazio aereo dell'Estonia e i droni hanno sorvolato siti critici in Belgio, Polonia, Romania, Danimarca e Germania. I voli sono stati bloccati, i jet sono stati richiamati e sono state dispiegate contromisure per garantire la sicurezza dei nostri cittadini. Siamo al fianco di ogni Stato membro preso di mira. Insieme, preserveremo la pace ovunque sia minacciata. Non ci siano dubbi. Questo fa parte di un preoccupante schema di crescenti minacce", ha dichiarato Ursula von der Leyen in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo sulle violazioni dello spazio aereo europeo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: leyen - violazioni
#UrsulaVonDerLeyen alla plenaria #UE sulle violazioni russe: "Contro di noi guerra ibrida, dobbiamo rispondere". #Putin: "Guerra in Ucraina è giusta". Droni di #Kiev su #Belgorod: 3 i morti. Al #Tg2Rai ore 13,00 #8ottobre - X Vai su X
In viaggio verso Strasburgo! Settimana di plenaria intensa al Parlamento Europeo, con temi che toccano da vicino la vita dei cittadini italiani ed europei. Tra i punti centrali, la mozione di censura alla Commissione Von der Leyen, che abbiamo presentato com - facebook.com Vai su Facebook
Von der Leyen: Violazioni spazio aereo Ue atti pericolosi, questa è guerra ibrida - “Nelle ultime due settimane, i caccia MiG hanno violato lo spazio aereo dell'Estonia e i droni hanno sorvolato siti critici in Belgio, Polonia, Romania, Danimarca e Germania. Da ilgiornale.it
Von der Leyen: “Russia semina discordia: è guerra ibrida. Ue deve difendersi” - Duro intervento della presidente al Parlamento europeo sulle violazioni dello spazio aereo da parte dei jet russi: “Il muro di droni è la risposta alla guerra moderna” ... msn.com scrive