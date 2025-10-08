Von der Leyen | Russia semina discordia | è guerra ibrida Ue deve difendersi

Roma, 8 ottobre 2025 – “La Russia vuole seminare discordia: è guerra ibrida. La Ue deve rispondere, il nostro territorio deve essere protetto”. Lo ha la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al Parlamento europeo sulle violazioni dello spazio aereo europeo da parte dei jet russi. "Cavi sottomarini tagliati – ha aggiunto – aeroporti e hub logistici paralizzati da attacchi informatici, elezioni prese di mira da campagne di influenza maligne. Non si tratta di molestie casuali”. Intanto in Ucraina continuano i bombardamenti. Stanotte gli aerei russi hanno colpito una  centrale termoelettrica, causando " gravi danni " alle apparecchiature. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

