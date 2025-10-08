Von der Leyen | Russia semina discordia | è guerra ibrida Ue deve difendersi
Roma, 8 ottobre 2025 – “La Russia vuole seminare discordia: è guerra ibrida. La Ue deve rispondere, il nostro territorio deve essere protetto”. Lo ha la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al Parlamento europeo sulle violazioni dello spazio aereo europeo da parte dei jet russi. "Cavi sottomarini tagliati – ha aggiunto – aeroporti e hub logistici paralizzati da attacchi informatici, elezioni prese di mira da campagne di influenza maligne. Non si tratta di molestie casuali”. Intanto in Ucraina continuano i bombardamenti. Stanotte gli aerei russi hanno colpito una centrale termoelettrica, causando " gravi danni " alle apparecchiature. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: leyen - russia
Ue, approvato il 18° pacchetto di sanzioni contro la Russia, Von der Leyen: “Saranno misure significative”
Per l’Ue c’è la Russia dietro la mozione di sfiducia a Ursula Von Der Leyen
La rivelazione dell'Ue: "C'è la Russia dietro la mozione di sfiducia a von der Leyen"
Vertice Ue Copenaghen, von der Leyen: "Tempi difficili, Russia ci mette alla prova" I leader nella capitale danese. Meloni: "Non solo fianco Est, pensare anche al fianco Sud" - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Ucraina - Russia, news di oggi. Von der Leyen: la porta dell’Europa è aperta per la Moldova - X Vai su X
Von der Leyen: “Russia semina discordia: è guerra ibrida. Ue deve difendersi” - Duro intervento della presidente al Parlamento europeo sulle violazioni dello spazio aereo da parte dei jet russi ... Riporta msn.com
Von der Leyen, 'l'Ue sta rispondendo unita a Mosca' - Sono stati i piloti italiani della Nato a scortare i jet russi dai cieli estoni. Scrive msn.com