Von der Leyen | Presto presenteremo programma Preservare la pace – Il video
(Agenzia Vista) Strasburgo, 08 ottobre 2025 In ambito difesa, presto presenteremo la tabella di marcia "Preservare la pace": "non solo fisserà obiettivi comuni, ma anche traguardi concreti nel percorso verso il 2030". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, intervenendo al dibattito in plenaria sulle provocazioni della Russia agli Stati membri. "Stiamo assistendo al più grande aumento della spesa per la difesa nella storia della nostra Unione", ha detto von der Leyen. "Ora abbiamo bisogno di un piano paneuropeo preciso, coordinato strettamente con la Nato, su come andare avanti", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Open.online
