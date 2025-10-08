Von der Leyen parla di Piano di pace ma prepara il conflitto | Russia ci sta facendo guerra ibrida serve strategia paneuropea precisa - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Presidente della Commissione Ue torna a parlare della presunta "minaccia" russa annunciando alla plenaria del Parlamento il suo piano per la difesa "Preservare la pace" "È ora di chiamarla con il suo nome. Questa è guerra ibrida. Questa è una zona grigia deliberata e mirata, una campagna c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

von der leyen parla di piano di pace ma prepara il conflitto russia ci sta facendo guerra ibrida serve strategia paneuropea precisa video

© Ilgiornaleditalia.it - Von der Leyen parla di "Piano di pace" ma prepara il conflitto: "Russia ci sta facendo guerra ibrida, serve strategia paneuropea precisa" - VIDEO

In questa notizia si parla di: leyen - parla

Vi spiego il feeling tra Meloni e von der Leyen su Ue e non solo. Parla Mauro

“Un anno di von der Leyen? Un fallimento totale”. Parla Sardone, la vice Salvini

Eurodeputati dei Verdi, Sinistra e Socialisti in piedi con magliette rosse mentre parla von der Leyen: il sostegno a Gaza – Video

von der leyen parlaUcraina, von der Leyen: “Rispondere senza esitazione alla guerra ibrida in atto” – La diretta - La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, parla alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo delle recenti violazioni russe dello spazio aereo Ue. Come scrive msn.com

von der leyen parlaVon der Leyen all’Eurocamera: “Pace è scoraggiare aggressioni” - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annuncia la tabella di marcia 'Preservare la pace', che guarda al riarmo ... Segnala eunews.it

Cerca Video su questo argomento: Von Der Leyen Parla