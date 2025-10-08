von der Leyen | muro droni contro Mosca

Servizitelevideo.rai.it | 8 ott 2025

9.47 "Affrontare la guerra ibrida russa non riguarda solo la difesa tradizionale,ma software per droni e pezzi di ricambio per oleodotti, un team di risposta informatica rapida,campagne d'informazione pubblica e una nuova mentalità per uscire dalla nostra zona comfort". Così von der Leyen, capo Commissione Ue, in plenaria a Strasburgo sulle violazioni dello spazio aereo europeo. "Possiamo tirarci indietro e guardare le minacce russe intensificarsi, oppure affrontarle con unità, deterrenza e determinazione", ha sottolineato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: leyen - muro

Ursula von der Leyen: questa è una guerra ibrida - L'intervento della Presidnete della Commissione europea in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo sulle violazioni dello spazio aereo europeo

«Il Muro dei droni è la nostra risposta alla realtà della guerra moderna.

