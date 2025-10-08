Von der Leyen | Muro di droni soluzione per la sicurezza dello spazio aereo Ue – Il video
(Agenzia Vista) Strasburgo, 08 ottobre 2025 “Il primo punto riguarda specificamente le violazioni del nostro spazio aereo. Parlo di strumenti di bandiera paneuropei come il Monitoraggio del fianco orientale e il muro di droni. Il muro di droni è la nostra risposta alla realtà della guerra moderna. Pensate a cosa è successo in Polonia. Abbiamo dovuto schierare sistemi molto costosi – caccia di ultima generazione – per abbattere armi relativamente economiche e prodotte in serie. Questo non è sostenibile. Abbiamo bisogno di un sistema che sia accessibile e adatto allo scopo. Per una rapida individuazione, una rapida intercettazione e, quando necessario, una rapida neutralizzazione. 🔗 Leggi su Open.online
