Von der Leyen | l' Ue deve rispondere a guerra ibrida della Russia

Quotidiano.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Strasburgo (Francia), 8 ott. (askanews) - La presidente dell'Ue, Ursula von der Leyen, afferma che l'Europa deve rafforzare le sue difese per scoraggiare la guerra ibrida russa, dopo una serie di incursioni aeree, attacchi informatici e danni ai cavi sottomarini. "Due incidenti sono una coincidenza, ma tre, cinque, dieci: questa è una campagna deliberata e mirata contro l'Europa, e l'Europa deve rispondere", ha dichiarato davanti al Parlamento europeo. Rivolgendosi alla sessione plenaria dell'eurocamera, la presidente della Commissione ha parlato del sistema anti-droni che "dovrebbe essere progettato per affrontare un ampio spettro di sfide, dalla risposta alle catastrofi naturali alla lotta alla criminalità organizzata internazionale, dal monitoraggio delle migrazioni armate al controllo della c. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

von der leyen l ue deve rispondere a guerra ibrida della russia

© Quotidiano.net - Von der Leyen: l'Ue "deve rispondere" a guerra ibrida della Russia

In questa notizia si parla di: leyen - deve

Ancor più dei dazi, tra Europa e Stati Uniti quel che deve preoccuparci sono tutte le altre promesse che von der Leyen ha fatto a Trump

Von der Leyen: "L'Ucraina deve essere un porcospino d'acciaio"

Von der Leyen: “L’Ucraina deve essere in grado di mantenere la sua integrità territoriale”

von der leyen ueVon der Leyen: muro droni contro Mosca - "Affrontare la guerra ibrida russa non riguarda solo la difesa tradizionale, ma software per droni e pezzi di ricambio per oleodotti, un team di risposta informatica rapida, campagne d'informazione pu ... Riporta rainews.it

von der leyen ueVon der Leyen: “Russia semina discordia: è guerra ibrida. Ue deve difendersi” - Duro intervento della presidente al Parlamento europeo sulle violazioni dello spazio aereo da parte dei jet russi ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Von Der Leyen Ue