Volturara accoglie il nuovo Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Solofra
VOLTURARA – Questa mattina, presso la sede comunale, l’Amministrazione comunale di Volturara ha accolto ufficialmente il Capitano Daniele De Filippo, nuovo Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Solofra.Saluto istituzionale del Sindaco e della GiuntaAll’incontro erano presenti il Sindaco e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: volturara - accoglie
Festa del Fagiolo Quarantino, Volturara Irpina accoglie 80mila visitatori in tre giorni #volturarairpina #festa #fagioloquarantino - facebook.com Vai su Facebook
Cerimonia insediamento nuovo comandante Carabinieri Toscana - "La Toscana, terra di bellezza e complessità, merita un'Arma presente, capace, salda nei suoi valori e pronta ad affrontare con lucidità le sfide di oggi. ansa.it scrive