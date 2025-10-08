Volontari morti nell’incidente in A1 | Dalle istituzioni nessuna risposta sul divieto di sorpasso nella zona

Terranuova, 8 ottobre 2025 –  Il tema della sicurezza sull’Autostrada del Sole, lungo l’asse Arezzo-Firenze, torna con forza al centro dell’attenzione dopo la cerimonia che, domenica scorsa a Terranuova Bracciolini, ha visto l’intitolazione della sede della Misericordia a Gianni Trappolini e Giulia Santoni, i due operatori scomparsi tragicamente il 4 agosto scorso in un incidente proprio lungo quel tratto di A1, nei pressi del casello di Valdarno. Il video del camionista 10 minuti prima dell’incidente in A1: lo sguardo si abbassa. Cosa si vede e come è finito online? Durante la mattinata è stato inaugurato anche un cippo commemorativo realizzato dall’artigiano lorese Pietro Fabbroni, che raffigura un’ambulanza, simbolo del servizio, della generosità e dell’impegno di Gianni e Giulia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

