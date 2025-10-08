Volley serie A Bellano soddisfatto | Tenuto testa a Novara
C’è grande soddisfazione nello staff tecnico della Omag Mt San Giovanni, dopo la prima storica partita in serie A1 e dopo il debutto davanti a 1.000 persone nel palazzetto di Cervia nel turno casalingo di lunedì sera, nonostante la sconfitta per 0-3 contro Novara. Una sconfitta che va letta alla luce di tanti fattori e comunque con due set combattutissimi e conclusi entrambi, il secondo ed il terzo, sul 23-25. "Abbiamo ampi margini di crescita – conferma Massimo Bellano, coach Omag Mt San Giovanni – e se non avessimo pasticciato nel secondo set forse il risultato di frazione poteva essere diverso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
