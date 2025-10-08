Volley Mattarella | Siete formidabili

17.00 "Siete stati formidabili, grazie". Il Presidente della Repubblica,Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale le Nazionali femminile e maschile campioni del mondo. "Tutto il Paese vi ha seguito, e vi è riconoscente -ha detto il Capo dello Stato-. Le finali sono state emozionanti. Ringrazio le due guide, Velasco e De Giorgi,e ammiro la loro serenità nel dare i consigli nei momenti più concitati,ai time out". La capitana Anna Danesi e il vice Simone Anzani hanno regalato al Presidente medaglie e maglie. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it