Azzurre e azzurri del volley al Quirinale dopo la storica doppia vittoria ai mondiali di pallavolo da parte della nazionale femminile e maschile. Una cerimonia che è anche un ritorno dal Presidente Mattarella, per la compagine maschile che era qui per la vittoria agli scorsi mondiali del 2022 e per quella femminile dopo l’oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. “Non montiamoci la testa e voliamo basso “, dice l’allenatore della nazionale femminile Julio Velasco all’uscita, “perché quando arrivi in alto poi devi volare basso altrimenti la contraerea ti abbatte. Bisogna abbassare la quota per propria decisione perché al campionato prossimo cominciamo tutti a zero punti mica ci danno +10 a noi perché abbiamo vinto il mondiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Volley, il ct Velasco al Quirinale con le campionesse del mondo: "Ora voliamo basso"