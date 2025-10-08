Domani sera alle 21, alla palestra Pertini, per la prima giornata del campionato di Serie D maschile, Naytes Vaneton Interclays e Audax Parma avranno l’onore di aprire in assoluto tutta l’attività 202526 provinciale, regionale e nazionale per quanto riguarda le squadre reggiane di pallavolo. Proprio in questo weekend iniziano infatti i campionati di volley per quanto riguarda la Serie B maschile, la B1 e B2 femminile, le Serie C e la Serie D, solo maschile. La Conad, in A3, dovrà attendere un altro fine settimana (il prossimo), mentre la D femminile (due squadre in meno per girone) inizierà il 23 ottobre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Volley Da domani via ai campionati. Dalla B alla D, i 30 team reggiani ai 'raggi X' tra ritorni e ambizioni