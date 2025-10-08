voglio la luna in partenza a capolona e subbiano

Arezzo, 8 ottobre 2025 – NATA Teatro è una sorpresa continua. Una compagnia teatrale in grado di proporre e organizzare progetti di alta qualità sul territorio e in tutti i teatri d’Italia con una attenzione particolarissima verso le famiglie e le nuove generazioni. A Capolona e Subbiano ecco una serie di appuntamenti dedicati alle famiglie per stimolare la curiosità e lo stare bene insieme. La rassegna si chiama VOGLIO LA LUNA e quest’anno sarà alla sua DECIMA EDIZIONE. Una serie di spettacoli che faranno volare con la fantasia gli spettatori in mondi sconosciuti. Prendetevi per mano e venite a teatro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

