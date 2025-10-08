Voghera scoppia una violenta alla stazione ferroviaria | 42enne accoltellato

Voghera (Pavia), 8 ottobre 2025 - Uno è finito in ospedale, accoltellato, l'altro è stato portato in caserma dai carabinieri. Due uomini, entrambi senza fissa dimora, pare abituali frequentatori della zona della stazione ferroviaria di Voghera, sono stati i protagonisti di una violenta lite. La discussione fra i due sarebbe iniziata sulla banchina del binario 1, all'interno della stazione, ma è poi proseguita all'esterno, prima nel piazzale Marconi, infine terminata nella via Montebello, dove forse il ferito è stato raggiunto mentre cercava di scappare. È successo verso le 16.30 di oggi, mercoledì 8 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

