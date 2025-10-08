Vlahovic nel mirino del Bayern Monaco | i tedeschi preparano il dopo-Kane Tuttosport svela il piano
Un grande club non attende che il tempo passi: lo anticipa. Ed è esattamente ciò che sta facendo il Bayern Monaco, deciso a pianificare con largo anticipo il futuro del proprio attacco. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, i campioni di Germania hanno già individuato il nome in cima alla lista per raccogliere l’eredità di Harry Kane: Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus, classe 2000, è considerato il profilo perfetto per continuità, potenza fisica e margine d’età. A Monaco lo vedono come un centravanti pronto per inserirsi senza traumi in un contesto tecnico e tattico già consolidato, un giocatore in grado di garantire gol, presenza e carisma in un campionato che esalta i numeri nove di struttura e istinto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
