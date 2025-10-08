Vlahovic Juventus Tudor ha deciso | come verrà impiegato da qui in avanti il serbo la scelta è destinata a fare discutere

Vlahovic Juventus, la Gazzetta svela il piano: finisce il turnover basato sul merito, ora si dà continuità a un progetto che vede il serbo ai margini. Una scelta di campo, una strategia per il futuro che mette da parte la meritocrazia del momento. La sosta per le nazionali servirà alla Juventus per definire una volta per tutte le gerarchie del suo attacco. E, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la decisione di Igor Tudor è presa: si abbandona il turnover sistematico per dare vita a una formazione base, con un centravanti titolare designato. Una scelta che, inevitabilmente, ha ripercussioni enormi sul futuro di Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, Tudor ha deciso: come verrà impiegato da qui in avanti il serbo, la scelta è destinata a fare discutere

