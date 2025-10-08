Una festa per i 73 anni tra intrighi di famiglia e misteri del Cremlino per Vladimir Putin. Ieri, nonostante gli impegni di lavoro citati dalla Tass, il presidente russo ha trascorso il suo compleanno con la famiglia, come confermato dal portavoce Dmitry Peskov. “I nipoti festeggiano il nonno sempre nello stesso modo: con calore e amore” le parole del diplomatico dello zar. Ma a tenere banco è il lato “segreto” della famiglia, quello composto dai due figli avuti con l’ex campionessa di ginnastica Alina Kabaeva. Le nuove informazioni sulla vita privata del capo del Cremlino emergono dal libro “Lo zar in persona” di Roman Badanin e Mikhail Rubin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vladimir e Ivan, svelata l'identità dei figli segreti di Putin: ecco chi sono