vivo V60 Lite 5G | grande autonomia e fotocamera Sony

Da vivo arriva il nuovo smartphone V60 Lite 5G. Questo nuovo modello vanta una batteria a lunga durata con ricarica rapida e un sistema fotografico avanzato, in un design sottile e raffinato.Scendendo nel dettaglio, il dispositivo è dotato di una batteria ad alta capacità da 6.500 mAh, in grado. 🔗 Leggi su Today.it

Vivo V60 Lite 5G sbarca in Italia con due accessori

