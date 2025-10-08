La vita di Vittorio Sgarbi non è mai stata priva di colpi di scena, ma ultimamente il critico d’arte non si trova più al centro delle celebri polemiche televisive alle quali ci ha abituati negli anni, bensì in mezzo a una vicenda privata che ancora una volta vede accendersi i riflettori sulla sua parte più intima e vulnerabile. E mentre annuncia con entusiasmo il matrimonio con la storica compagna Sabrina Colle, la figlia Evelina Sgarbi si oppone con una decisione che ha sorpreso tutti, tanto da aver presentato al tribunale un’istanza per nominare un amministratore di sostegno per il padre. Un gesto che Vittorio ha vissuto come un tradimento, e che ha acceso una miccia emotiva fatta di accuse, ferite e sentimenti contrastanti, al quale si aggiunge la contrarietà di Evelina anche nei confronti della storica compagna del padre. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Vittorio Sgarbi, le dure parole della figlia Evelina contro Sabrina Colle: “Lei non mi piace”