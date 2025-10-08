Vittoria pesante per Avellino | superata la JuVi Cremona

Tempo di lettura: 2 minuti Il Gruppo Lombardi Avellino Basket torna al successo espugnando il PalaRadi di Cremona con una prestazione solida e di grande maturità. Gli uomini di Maurizio Buscaglia si impongono per 68-78 sulla Ferraroni Ju.Vi. Cremona, al termine di una gara equilibrata e intensa, decisa nei minuti finali dalla freddezza e dal talento degli uomini chiave biancoverdi. Protagonista assoluto della serata è stato Alessandro Grande, autore di 14 punti con percentuali eccellenti (57 dal campo) e una gestione lucida dei possessi più pesanti. Il playmaker irpino ha guidato la squadra nei momenti decisivi, confermandosi uomo di riferimento e meritandosi il titolo di MVP del match. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vittoria pesante per Avellino: superata la Ju.Vi. Cremona