Vittoria pesante per Avellino | superata la JuVi Cremona

Anteprima24.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Il Gruppo Lombardi Avellino Basket torna al successo espugnando il PalaRadi di Cremona con una prestazione solida e di grande maturità. Gli uomini di Maurizio Buscaglia si impongono per 68-78 sulla Ferraroni Ju.Vi. Cremona, al termine di una gara equilibrata e intensa, decisa nei minuti finali dalla freddezza e dal talento degli uomini chiave biancoverdi. Protagonista assoluto della serata è stato Alessandro Grande, autore di 14 punti con percentuali eccellenti (57 dal campo) e una gestione lucida dei possessi più pesanti. Il playmaker irpino ha guidato la squadra nei momenti decisivi, confermandosi uomo di riferimento e meritandosi il titolo di MVP del match. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

vittoria pesante per avellino superata la juvi cremona

© Anteprima24.it - Vittoria pesante per Avellino: superata la Ju.Vi. Cremona

In questa notizia si parla di: vittoria - pesante

WWE: Talla Tonga debutta sul ring con una vittoria pesante, battuto Jimmy Uso

Gerry Scotti batte Stefano De Martino: la pesante (e inaspettata) frecciata dopo la vittoria

Lehmann decisiva, l’ex Juventus Women trascina il Como: gol pesante e vittoria contro l’Inter, ecco com’è andata la partita per la svizzera

Avellino, festa al Partenio: prima vittoria in serie B - L’immagine che resterà nella storia di questo ritorno in serie B dell’Avellino dopo sette anni è la sforbiciata di Russo nel cuore dell’area a quattro minuti dal novantesimo che s’insacca imparabile e ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Vittoria Pesante Avellino Superata